Beyaz Saray, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyona yakın zamanda başlayacağını vurgulayarak, ABD'nin bu operasyonu desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı. Açıklamada ABD askerlerinin bölgeden çekileceği belirtilirken, son 2 senede yakalanan DEAŞ'lıların da Türkiye sorumluluğunda olacağını vurgulandı. Peki, ABD'nin 'Yakalanan DEAŞ'lılardan Türkiye sorumlu' sözü ne anlama geliyor? Beyaz Saray'ın ''artık bölgede olmayacağız'' açıklaması ne analama geliyor? Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin ''Yakalanan DEAŞ'lılardan Türkiye sorumlu'' açıklaması Türkiye'ye üstü kapalı bir tehdittir'' dedi. İşte Ağar'ın konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...
ABD'nin 'Yakalanan DEAŞ'lılardan Türkiye sorumlu' sözü ne anlama geliyor?07.10.2019 09:56
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