ABD'nin 'Yakalanan DEAŞ'lılardan Türkiye sorumlu' sözü ne anlama geliyor? 07.10.2019 09:56

Beyaz Saray, Türkiye’nin Suriye’nin kuzeyine yapacağı operasyona yakın zamanda başlayacağını vurgulayarak, ABD'nin bu operasyonu desteklemeyeceğini ve bu ülkenin operasyona dahil olmayacağını açıkladı. Açıklamada ABD askerlerinin bölgeden çekileceği belirtilirken, son 2 senede yakalanan DEAŞ'lıların da Türkiye sorumluluğunda olacağını vurgulandı. Peki, ABD'nin 'Yakalanan DEAŞ'lılardan Türkiye sorumlu' sözü ne anlama geliyor? Beyaz Saray'ın ''artık bölgede olmayacağız'' açıklaması ne analama geliyor? Konuyla ilgili A Haber canlı yayınına bağlanan Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, ABD'nin ''Yakalanan DEAŞ'lılardan Türkiye sorumlu'' açıklaması Türkiye'ye üstü kapalı bir tehdittir'' dedi. İşte Ağar'ın konuyla ilgili çarpıcı açıklamaları...