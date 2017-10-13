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ABD’nin vize yasağına halk tepkisi

09 Ekim 2017, Pazartesi
Amerika Birleşik Devletleri, Türkiye’den yapılan vize başvurularını dünden itibaren askıya aldı. Türkiye de misilleme olarak aynı kararı Amerika için aldı. Peki, ABD bu tavrıyla ne yapmaya çalışıyor? Halk bu konuda ne düşünüyor işte bölge bölge cevaplar..
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