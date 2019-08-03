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ABD'nin Teksas eyaletinde silahlı saldırı! Bütün dükkanlar kapatıldı

03.08.2019 23:54

ABD'nin Teksas eyaleti El Paso kentinde bir kişi, alışveriş merkezinde etrafa ateş açtı. Saldırıda ölen ve yaralananların olduğu belirtildi. Haberlerde, alışveriş merkezindeki dükkanların kapatıldığı ve bölgeye çok sayıda polis ve ambulans takviyesinin yapıldığı ifade edildi.


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