Haberler Web TV ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 300 araçlık konvoyu Nusaybin’den görüntülendi

ABD'nin Suriye'ye gönderdiği 300 araçlık konvoyu Nusaybin’den görüntülendi

18.02.2019 13:45

ABD’nin, Irak üzerinden Suriye’ye gönderdiği belirtilen 300 araçlık konvoy, dün gece Mardin’in Nusaybin ilçesinden görüntülendi.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.

Haber Videoları