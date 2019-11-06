Son dakika haberine göre ABD'den Türkiye'ye kritik ziyaret. ABD Suriye Özel Temsilcisi Jeffery cuma günü Ankara'ya geliyor. ABD’nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey'in Cuma ve Cumartesi günü Dışişleri ve Milli Savunma Bakanlıklarıyla toplantı yapmak için Türkiye’ye geleceği bildirildi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor06.11.2019 21:13
- ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Türkiye'ye geliyor
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