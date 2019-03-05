ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da

ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'ya geldi.
ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi James Jeffrey Ankara'da05.03.2019 10:14
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