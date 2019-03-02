ABD'nin PKK kararına Türkiye'den ilk tepkiler 02.03.2019 16:15

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz. Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildi, getirilmeye devam ediliyor. Bunun sonunu getireceğiz, kararlıyız" dedi.