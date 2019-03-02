ABD'nin PKK kararına Türkiye'den ilk tepkiler

Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy "ABD Dışişleri Bakanlığı’nın açıklamasında PKK'ya karşı mücadele kararlılığının vurgulanmış olmasını önemsiyoruz. Müttefikimiz ABD'den aynı yaklaşımı PKK'nın bölgedeki uzantıları PYD/YPG'ye karşı da göstermelerini bekliyoruz" dedi. Milli Savunma Bakanı Akar: "Milletimizin başına musallat olan bu terör belasını ülkemizde bitireceğiz, yurt dışında bitireceğiz. Bu alçaklar, teröristler yurt içinde büyük ölçüde etkisiz hale getirildi, getirilmeye devam ediliyor. Bunun sonunu getireceğiz, kararlıyız" dedi.
ABD'nin PKK kararına Türkiye'den ilk tepkiler02.03.2019 16:15
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