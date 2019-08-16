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ABD'nin Orta Doğu'daki gölge ordusu: Blackwater

16.08.2019 23:59

Yıllardır Afganistan, Bağdat, Libya gibi kaos yaşanan her noktada ortaya çıkan ABD’nin Orta Doğu'daki gölge ordusu Blackwater'ın varlığı ayan beyan ortada. ABD'deki Blackwater paralı asker şirketi, Suriye’de de çok farklı roller üstlenmişti. Peki, ABD'nin gölge ordusu Blackwater kimlerden oluşuyor? Orta Doğu'daki görevleri ve amaçları neler? İşte ABD'nin gölge ordusu Blackwater...


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