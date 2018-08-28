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ABD'nin küstah tehdidine Çavuşoğlu'ndan yanıt!

28 Ağustos 2018, Salı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, ABD'nin 'S-400'den vazgeçin' tehdidine, "Kovboy filmi gibi 'ben istediğimi yaparım' derse bunun bir karşılığı olur." olur diyerek yanıt verdi.

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