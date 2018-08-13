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ABD'nin küstah kararına tepkiler çığ gibi büyüyor

13 Ağustos 2018, Pazartesi

ABD'nin FETÖ'cü papazı Brunson'un Türkiye'de tutuklanması Trump'ı çılgına çevirdi. Terör seviciliğiyle bilinen ABD Türkiye'ye karşı ekonomik operasyon başlattı. ABD'nin bu küstah tavrı gerek Amerika'da gerekse Türkiye'de büyük tepki topladı. A Haber yayınına katılan ASO Başkanı Nurettin Özdebir, "Yıllar önce ABD Merkez Başkanlarından biri dolar bizim paramız sizin sorununuz demişti. Trump bunu zirveye çıkardı. Bu tehdit yalnız Türkiye'ye değil tüm Avrupa ülkelerine ve diğer ülkelere de yapılmıştır" dedi.

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