ABD'nin "kapatıldı" dediği terör çukurları böyle görüntülendi 06.09.2019 18:32

ABD'nin "kapatıldı" dediği çukurların son hali görüntülendi. Görüntülerde, terör mevzilerinin içindeki tünellere gitmek için yapılan girişlerin kapanmadığı ve halen açık olduğu görülüyor.

Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin Suriye sınırındaki Güvenç köyünün hemen karşısında yer alan Tel Abyad'a bağlı Tel Ham köyü yakınlarındaki YPG/PKK terör örgütüne ait mevziler görüntülendi.

Aynı bölgeyi mart ayında da görüntüleyen TRT Haber, teröristler tarafından yapılan terör mevzilerini Güvenli Bölge kapsamında Akçakale'de Müşterek Harekat Merkezi'nin kurulmasının ardından tekrar görüntüledi.

Görüntülerde, terör mevzilerinin içindeki tünellere gitmek için yapılan girişlerin kapanmadığı ve halen açık olduğu görülüyor.