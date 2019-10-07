ABD'nin Güvenli Bölge açıklamasına Türkiye'den ilk tepki 07.10.2019 10:10

Beyaz Saray'dan yapılan Suriye'de oluşturulacak Güvenli Bölgeye ilişkin açıklamaya Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın sosyal medya hesabı üzerinden yanıt verdi. Kalın, "Türkiye’nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.

Cumhurbaşkanı Başdanışmanı İbrahim Kalın, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur." ifadelerini kullandı.

Kalın, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Türkiye'nin kimsenin toprağında gözü yoktur. Suriye'nin toprak bütünlüğü çerçevesinde güvenli bölgenin iki amacı vardır: Terör unsurlarını temizleyerek sınırlarımızı güvence altına almak ve mültecilerin güvenli bir şekilde dönüşünü sağlamak." ifadelerine yer verdi.

Kalın, Türkiye'nin güçlü ve kararlı olduğunu vurguladı.