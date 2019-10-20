ABD, Suriye'nin kuzeyinde bulunan Lafarge fabrikasında gizli belgeleri yakmış ve kirli çamaşırlarını örtbas etmeye çalışmıştı. Belgelerin yakılmasının ardından Lafarge fabrikası bombalanmıştı. Terör destekçisi Fransız Lafarge çimento fabrikasını Esad rejimi medyasının bombalanmadan önce görüntülediği video ortaya çıktı. Görüntülerde belgelerin hala yandığı görülüyor. İşte o anlar... .
ABD'nin gizli belgeleri yaktığı Fransız Lafarge fabrikası bombalanmadan önce görüntülenmiş!20.10.2019 23:01
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