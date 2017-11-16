Cumhuriyet gazetesi, MİT TIR’ları üzerinden yaptığı algı operasyonuyla gündemde… Gazete o haberlerle Türkiye’yi terör örgütleri ile yan yana göstermeye çalışmıştı. Gazetenin o dönemdeki Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar ise firarda… Ancak şu anda ilginç olan bir durum var! Aynı Cumhuriyet gazetesi, ABD destekli YPG’nin Rakka'dan DEAŞ’ı tahliye etmesini sayfalarında hiç görmedi. Türkiye ve uluslararası basın ise bu haberi manşetten yayınlamıştı. Medya Derneği Başkanı Ekrem Kızıltaş A Haber canlı yayınında yorumladı.
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