ABD'nin boşlattığı üstlerden yeni görüntüler geldi! O ayrıntı ise dikkat çekti! 07.10.2019 18:00

Türkiye'nin terörle mücadele kapsamında Fırat'ın doğusuna yönelik başlattığı operasyon hazırlıklarının ardından ABD askerlerinin boşalttığı bölgelerden yeni görüntüler geldi. Görüntülerde ABD bayrağının olduğu ıslak mendillerin ve kumaş rozetlerin yerlerde olması dikkat çekti.

Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yönelik operasyon hazırlıklarına başlamasının ardından ABD askerlerinin boşalttığı üstler görüntülendi.

Görüntülerde gözetleme kulelerinin, mevzilerin ve barınmak için kullanılan bölgelerin tamamen boşaltıldığı görülüyor.

ABD bayraklarının bulunduğu flamalar ve ıslak mendillerin yerlerde olduğu görüntülerde ABD güçlerinin konakladığı noktalar kaydedildi.

OPERASYON NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Başkan Erdoğan ile ABD Başkanı Donald Trump'ın görüşmesinin ardından, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna yapacağı operasyonla ilgili hazırlıklar hızlandı. ABD'li birlikler Tel Abyad ve Rasulayn'dan çekilirken, Reuters'a konuşan üst düzey Türk yetkili, "Türkiye büyük olasılıkla ABD'li askerler operasyon bölgesinden çekilene kadar bekleyecek. ABD güçlerinin operasyon yapılması planlanan bölgeden çekilmesi bir haftayı bulabilir." dedi.