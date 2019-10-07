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ABD'li Senatör Lindsey Graham'dan küstah tehdit: Türkiye'ye yaptırım uygulanması için elimden geleni yapacağım

07.10.2019 17:47

ABD'li Cumhuriyetçi Senatör Lindsey Graham katıldığı bir televizyon programında Türkiye'ye küstah tehditler savurdu. ABD Başkanı Donald Trump'ın Suriye'den çekilme kararını sorumsuzluk olarak niteleyen Graham 'Türkiye Suriye'ye bir adım dahi atarsa ekonomik ve askeri olarak yaptırımların uygulanması için elimden geleni yapacağım' dedi.


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