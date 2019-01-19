ABD'li senatör Lindsey Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net." dedi. ABD'li senatör Graham, Başkan Erdoğan ile dün bir görüşme gerçekleştirmişti. Detayları A Haber muhabiri anlattı
ABD'li senatör Graham: YPG, PKK'nın politik koludur19 Ocak 2019, Cumartesi
- Yeni askerlik sistemi ile ilgili son dakika açıklaması! Milli Savunma Bakanlığı duyurdu!
- ABD'li senatör Graham: Türkiye'ye söz verdik YPG Münbiç'ten çekilecek
- ABD'li senatör Graham: YPG, PKK'nın politik koludur
- Başkan Erdoğan’dan 15 Temmuz Gazisi Ahmet Onay'a büyük jest
- Konser sonrası Başkan Erdoğan ile Fazıl Say arasında samimi sohbet
- Meksika'da patlama: 20 ölü, 60 yaralı
- Başkan Erdoğan'dan Fazıl Say'a anlamlı hediye
- Başkan Recep Tayyip Erdoğan Fazıl Say'ın “Truva Sonatı” konserine katıldı
- Başkan Erdoğan Fazıl Say’ın konserine katıldı
- Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan Fazıl Say Konseri'nde
- İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı ve AK Parti Büyükçekmece Belediye Başkan Adayı Mevlüt Uysal: “Büyükçekmece’ydi, köy oldu burası"
- İstanbu trafiğinde 'karne' yoğunluğu!
kalan karakter 1000
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.