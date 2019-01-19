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ABD'li senatör Graham: YPG, PKK'nın politik koludur

19 Ocak 2019, Cumartesi

ABD'li senatör Lindsey Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net." dedi. ABD'li senatör Graham, Başkan Erdoğan ile dün bir görüşme gerçekleştirmişti. Detayları A Haber muhabiri anlattı


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