ABD'li senatör Graham: YPG, PKK'nın politik koludur 19 Ocak 2019, Cumartesi

ABD'li senatör Lindsey Graham, "YPG, PKK'nın politik koludur. PKK ile bağlantısı var. Kanıtlar açık ve net." dedi. ABD'li senatör Graham, Başkan Erdoğan ile dün bir görüşme gerçekleştirmişti. Detayları A Haber muhabiri anlattı