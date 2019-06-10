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ABD'li polis üniformasıyla ezan okudu

10.06.2019 00:10

Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman bir polisin Ramazan’ın son günü camide okuduğu ezan, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları ezanı okuyan polisin sesini çok beğendiklerini ifade etti.


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