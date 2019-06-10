ABD'li polis üniformasıyla ezan okudu

Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman bir polisin Ramazan’ın son günü camide okuduğu ezan, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları ezanı okuyan polisin sesini çok beğendiklerini ifade etti.
ABD'li polis üniformasıyla ezan okudu10.06.2019 00:10
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