ABD'li polis üniformasıyla ezan okudu 10.06.2019 00:10

Amerika Birleşik Devletleri'nde Müslüman bir polisin Ramazan’ın son günü camide okuduğu ezan, sosyal medyada en çok paylaşılanlar arasına girdi. Sosyal medya kullanıcıları ezanı okuyan polisin sesini çok beğendiklerini ifade etti.