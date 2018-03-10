ABD'li komutandan terör itirafı 09 Mart 2018, Cuma

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Muttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Suriye'de PKK/YPG ile ortak bir şekilde çalıştıklarını itiraf etti. ABD çıkarları için bunun önemini vurgulayan Scaparrotti ABD'nin terör örgütü ile ilişkisi konusunda Türkiye'nin tutumuna da değindi.