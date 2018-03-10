ABD'li komutandan terör itirafı

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Muttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Suriye'de PKK/YPG ile ortak bir şekilde çalıştıklarını itiraf etti. ABD çıkarları için bunun önemini vurgulayan Scaparrotti ABD'nin terör örgütü ile ilişkisi konusunda Türkiye'nin tutumuna da değindi.
ABD'li komutandan terör itirafı09 Mart 2018, Cuma
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