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ABD'li komutandan terör itirafı

09 Mart 2018, Cuma

ABD Avrupa Kuvvetleri ve NATO Muttefik Kuvvetler Harekat Komutanı Orgeneral Scaparrotti, Suriye'de PKK/YPG ile ortak bir şekilde çalıştıklarını itiraf etti. ABD çıkarları için bunun önemini vurgulayan Scaparrotti ABD'nin terör örgütü ile ilişkisi konusunda Türkiye'nin tutumuna da değindi.

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