ABD'li generalden PKK/YPG itirafı! "Bir günde SDG oldular" (Video) 28.08.2019 16:29

Suriye'de terör örgütü PKK/YPG'nin açıkça yanında olan ve her türlü desteği sağlayan ABD'nin terör örgütüyle bağlantısı bir kez daha gözler önüne serildi. ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas katıldığı bir panelde yaptığı konuşmada PKK'nın SDG olma sürecini anlattı.

Her fırsatta terör örgütleriyle iş birliği yapan ABD; Suriye'de de PKK/YPG'yi silaha boğmuş ve örgüte lojistik destek de sağlamıştı. ABD'nin Suriye Özel Temsilcisi Brett McGurk aracılığı ile bölgede terör örgütüne destek sağlayan ve örgütle temasta bulunan ABD, PKK/YPG'nin SDG'leşme sürecini de yönetmişti.

Konuyla ilgili itiraf ABD Özel Kuvvetler Komutanı Orgeneral Raymond Thomas'tan geldi. Thomas katıldığı bir programda PKK/YPG'nin SDG'leşme sürecini şu sözlerle anlattı: "(PKK'lılar) Kendilerine YPG diyorlardı. Türkler onların PKK olduğunu söyleyecekti. 'Markanızı değiştirmeniz lazım' dedik. Suriye Demokratik Güçleri olduğunu ilan ettiler"

Suriye'de görev yapan bir korgeneralin ağzından dökülen bu sözler, sürekli olarak "demokrasi ve hukuk" vurgusu yapan ABD'nin terör örgütleri ile nasıl kirli pazarlıklar yapabildiğini bir kez daha gözler önüne sermiş oldu.