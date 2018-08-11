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ABD’li Fox Tv’nin kaos yayıncılığı

11 Ağustos 2018, Cumartesi

15 Temmuz’da hain darbe girişimiyle Fetullahçı terör örgütünün (FETÖ) arkasında olan ABD, bugün ekonomide 15 Temmuz saldırısıyla Türkiye’ye operasyon çekiyor. ABD’nin ekonomik terör saldırısının medya işbirlikçisi ise Amerikan tilkisi Fox Tv. Peki Fox Tv operasyonel yayınlarıyla tam olarak neyi hedefliyor? İşte ekonomik 15 Temmuz’un medya ayağını yürüten Fox Tv’nin kaos yayıncılığı…

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