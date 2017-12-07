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ABD'li askerler YPG'li teröristlerin kutlamasına katıldı

06 Aralık 2017, Çarşamba
Suriye'de bulunan Menbiç'te YPG'li kadın teröristler için düzenlenen sözde mezuniyet töreninde yapılan eğlencede ABD'li askerler halay başı oldu!
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