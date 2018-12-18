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ABD'li Albay Sean Ryan Türkiye'den özür diledi

18 Aralık 2018, Salı

PKK yanlısı ve Türkiye'ye yönelik hakaret içeren bir sosyal medya iletisini paylaşan ABD öncülüğündeki DEAŞ Karşıtı Koalisyon Sözcüsü Albay Sean Ryan, Türk yetkililerin müdahalesi üzerine özür diledi. Albay Ryan: "Resmi yetkimle, koalisyon ortağımız ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonunda kilit bir ortak olan Türkiye'ye hakaret eden bir içeriği yanlışlıkla paylaştım. Saygısızlık etme kastım yoktu. Ortak güvenlik konusunda görevimiz var ve DEAŞ'ın yenilgiye uğratılması misyonuna bağlıyız. Lütfen özrümü kabul edin" ifadelerini kullandı.


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