Haberler Web TV ABD'li aktör Steven Seagal İstanbul'a geldi! Başkan Erdoğan'la görüşecek

ABD'li aktör Steven Seagal İstanbul'a geldi! Başkan Erdoğan'la görüşecek

28.06.2019 22:18

ABD'li aktör Steven Seagal, Türk Amerikan İş Adamları Derneği - Amerikan Ticaret Odası Türkiye'nin ( TABA - AmCham ) davetlisi olarak Türkiye'ye geldi. Türkiye ziyareti kapsamında çeşitli temaslarda bulunacak olan ünlü aktör, Başkan Recep Tayyip Erdoğan ile de bir görüşme gerçekleştirecek.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları