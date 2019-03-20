Haberler Web TV AB'den Google'a dev ceza

AB'den Google'a dev ceza

20.03.2019 17:36

AB, Google'a, reklam hizmeti AdSense'de piyasa hakimiyetini kötüye kullandığı gerekçesiyle 1,49 milyar avro para cezası verdi.


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