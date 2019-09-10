ABD'den YPG/PKK'ya 55 TIR'lık yeni sevkiyat (Video) 10.09.2019 10:50

Irak'tan Suriye'ye giriş yapan yaklaşık 55 TIR'da, terör örgütüne gönderilen kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri vardı. ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

ABD, Irak'tan yaklaşık 55 tırla Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgeye kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri geçirdi.

ABD, dün akşam saatlerinde Suriye-Irak sınırındaki Simelka kapısından yaklaşık 55 tırlık sevkiyat yaptı.

YPG/PKK işgalindeki Ayn İsa ve Şeddadi bölgelere giden tırlarda kapalı kasalar, dört çeker araçlar ve iş makineleri olduğu görüldü.

ABD, 4 Eylül'de de bölgeye içinde geniş araçlar, iş makinaları, yakıt tankerleri, jeneratörler bulunan 60 tır sokmuştu.

Çalışmanın Şanlıurfa'nın Akçakale ilçesinin karşısındaki Suriye topraklarında yer alan Tel Abyad'a 20 kilometre mesafedeki Suluk'ta sürdüğü öğrenildi.

AA, 5 Eylül'de de örgütün halihazırda Aynularab, Tel Abyad ve Sırrin'de tüneller kazdığını duyurmuştu.