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ABD'den Venezuela'da darbe planı: Guaido'yu devlet başkanı olarak tanıdılar

23 Ocak 2019, Çarşamba

ABD Başkanı Donald Trump, Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido'yu ülkenin "geçici devlet başkanı" olarak tanıdığını açıkladı. İddialara göre Venezuela Ulusal Meclis Başkanı Juan Guaido kendini Devlet Başkanı ilan ederek Başkanlık yemini etti.


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