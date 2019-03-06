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ABD'den Türkiye'ye S400'e karşı F-35 tehdidi

06.03.2019 16:36

Acil savunma ihtiyacı olarak Rusya’dan S-400 füzesi almak isteyen Türkiye’ye ABD’den tehditler gelmeye devam ediyor. ABD Dışişleri Bakanlığı, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 hava savunma sistemleri alması durumunda çeşitli yaptırımlar uygulanabileceğini açıkladı.


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