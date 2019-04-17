ABD'den Türkiye mesajı

ABD Başkanı Donald Trump'ın danışmanı Kushner, "Daha fazla iş birliği yapacağız." dedi.
ABD'den Türkiye mesajı17.04.2019 03:19
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