ABD'den Türkiye küstah tehdit 07 Şubat 2019, Perşembe

ABD'li üst düzey yetkili Washington'da Türk heyeti ile gerçekleştirilen toplantıların verimli geçtiğini ifade etti ve "Türkiye'ye sözler verdik, tutmak için çalışıyoruz. Münbiç yol haritasına Türkiye kadar bağlıyız." ABD'li yetkili ayrıca Türkiye ile Rusya arasındaki S-400 konusuna yönelik olarak "Türkiye S-400 alırsa Patriot süreci son bulur." dedi.