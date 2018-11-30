ABD’den terör örgütü YPG’ye askeri sevkiyat

ABD, 150 tırlık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerlerini, terör örgütü PKK'nın bulunduğu Münbiç'e gönderdi.
ABD’den terör örgütü YPG’ye askeri sevkiyat30 Kasım 2018, Cuma
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