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ABD’den terör örgütü YPG’ye askeri sevkiyat

30 Kasım 2018, Cuma

ABD, 150 tırlık zırhlı araç, tank, mühimmat ve akaryakıt tankerlerini, terör örgütü PKK'nın bulunduğu Münbiç'e gönderdi.


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