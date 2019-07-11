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ABD'den S-400 için açık tehdit! Trump başka, bakanlar başka konuşuyor (Video)

11.07.2019 10:03

ABD Dışişleri tarafından yapılan son dakika açıklamasında, "Türkiye’nin S400’leri teslim alacağını duyduk. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" denildi.


ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Morgan Ortagus, Türkiye'nin Rusya'dan S-400 alımına ilişkin açıklamalarda bulundu.

Ortagus, "ABD'nin, Türkiye'ye S-400 tedariğine ilişkin tavrı değişmedi. Ankara, anlaşmayı sürdürürse çok olumsuz sonuçlarla karşı karşıya kalacak" dedi.CAATSA yaptırımlarını içeren tasarının Kongre'den geçtiğini hatırlatan Ortagus, "CAATSA yaptırımları tasarısı Kongre'den geçti. Sonuçları Türkiye açısından olumsuz olacaktır" ifadelerini kullandı.

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