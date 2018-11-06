ABD'den PKK'lı Murat Karayılan, Cemil Bayık ve Duran Kalkan'ın başına 12 milyon dolar ödül! 06 Kasım 2018, Salı

Gelen son dakika haberine göre ABD'den yapılan açıklamada, terörist başı Murat Karayılan'ın başına 5 milyon dolar ödül konduğu bildirildi. Terörist Cemil Bayık için 4 milyon dolar, Duran Kalkan için de 3 milyon dolar ödül koydu. Ahaber yayınına bağlanan uzman isimler, ABD'nin kararını canlı yayında yorumladılar... .