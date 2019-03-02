ABD'den kritik terör örgütü PKK açıklaması

ABD yönetimi, 5 yılda bir yapılan değerlendirmeler sonrasında 1997’de Yabancı Terör Örgütleri (FTO) listesine alınan PKK’nın listede kalmayı sürdüreceğini açıkladı.
ABD'den kritik terör örgütü PKK açıklaması02.03.2019 16:18
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