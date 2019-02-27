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ABD'den kargoyla uyuşturucu gönderilen kimyager Selin'e gözaltı

27.02.2019 12:01

ABD'den kargo ile marihuana ve likit esrar getirten çifte vatandaş kimyager Selin G. (37), gözaltına alındı. Uyuşturucuyu bakanlıklardan gerekli izinleri aldıktan sonra kanser tedavisinde kullanacağını öne süren Selin G., mahkemece adli kontrol kararıyla serbest bırakıldı.


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