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ABD'den FETÖ okullarına soruşturma

22.03.2019 13:28

ABD'de Virginia Yükseköğretim Eyalet Konseyi, Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) ABD'deki üniversitelerinden Virginia International University'nin (VIU) lisansının kaldırılması için adım attı.


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