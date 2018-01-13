ABD'deki yeni kumpasın FETÖ'cü gizli tanığı kim?

ABD'deki bazı odaklar Rıza Sarraf davası sonrası, FETÖ'nün MİT TIR'ları kumpası ve Reyhanlı patlaması üzerinden yeni bir kirli planın içerisinde. Yeni kumpas planı için bir gizli tanık daha ortaya çıktı, Türkiye'den ABD'ye kaçırılarak yeni kumpas davasının omurgası FETÖ'cü gizli tanık M.G üzerinden kuruluyor. Planın arkasındaki isim ise Türkiye kamuoyuna hiç de yabancı değil, o kişi Sarraf davasını açan ve daha sonrasında ABD Başkanı Trump tarafından görevden alınan savcı Preet Bharara'dan başkası değil. İşte FETÖ ve ABD'deki işbirlikçilerinin pişirdiği yeni kirli kumpas planının ayrıntıları...
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