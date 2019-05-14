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ABD'deki Müslümanlardan "GönlümüzBirSoframızBir" mesajı

14.05.2019 21:56


Cumhurbaşkanlığı'nın resmi sosyal medya hesaplarında, "GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle başlatılan dijital iletişim kampanyası kapsamında, Amerika Diyanet Merkezi'nde ramazanı yaşayan Müslümanların, "GönlümüzBirSoframızBir" mesajının yer aldığı video paylaşıldı.

"GönlümüzBirSoframızBir" etiketiyle yapılan paylaşımda,"Amerika Diyanet Merkezi, kurulduğu günden beri ABD'de Müslüman toplum için hayatın merkezi, bulunduğu çevrenin kalbi olmuştur. ABD'de bu güzel külliyede ramazan ayını yaşayan Müslüman kardeşlerimizin tüm Türkiye'ye selamı var" ifadesine yer verildi.

Videoda, Amerika Diyanet Merkezi'ndeki iftarlara ilişkin görüntüler ile Müslüman bir vatandaşın Türkiye'ye selamları ve "Gönlümüz bir, soframız bir" mesajı da yer aldı

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