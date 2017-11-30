ABD'deki kumpas davasıyla ne planlanıyor?

Hakan Atilla'nın sanık, Rıza Sarraf'ın ise tanık olarak yargılandığı davayı A News Haber Koordinatörü Orhan Sali A Haber ekranlarında değerlendirdi. Sali, "Rıza Sarraf'ın mahkeme salonundaki rahat tavırları dikkat çekti. Sarraf mahkeme salonunun ortasına geldi orada bir şema çizmeye başladı. Sanki bir yönetim kurulu toplantısında bilgi veriyormuş gibi. Yani bu daha önce defalarca çalışılmış bir durum" dedi. Sali, kumpas davasındaki dikkat çeken olayları ve perde arkasını anlattı.
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