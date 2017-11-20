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ABD'deki hukuk dışı davaya FETÖ'cü hakim

20 Kasım 2017, Pazartesi
Hukuksuz ve sahte delillerle 17-25 Aralık kumpasını global operasyona dönüştürmeye çalışan ABD'de, kumpas davasına atanan hakim Richard Berman'ın FETÖ'cü teröristlerle kirli ilişkisi açığa çıktı. Berman'ın FETÖ'cü teröristlerin sempozyumuna katılarak Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı ve Türkiye'deki hukuk sistemini hedef almıştı.
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