ABD’de yolcu gemisinde yangın: Çok sayıda ölü var

Son dakika haberine göre ABD'de Santa Cruz Adası açıklarında yolcu gemisinde yangın çıktı. Yangında 34 kişinin yaşamını yitirdiği duyuruldu. Gemide kaç yolcunun bulunduğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmazken; arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
ABD'de Santa Cruz Adası açıklarında yolcu gemisinde yangın çıktı.
34 KİŞİ ÖLDÜ
ABD'nin Kaliforniya eyaletine bağlı Santa Cruz Adası açıklarında seyreden, 23 metre uzunluğundaki bir yolcu gemisinde yangın çıktı. Yetkililer, 5 mürettebatın kurtulduğunu; 34 kişinin ise hayatını kaybettiğini duyurdu.
Gemide kaç yolcunun bulunduğuna dair henüz bir bilgi paylaşılmazken; arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği bildirildi.
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