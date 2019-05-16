Haberler Web TV ABD'de yaşlı adamı otobüsten itip öldürdü

ABD'de yaşlı adamı otobüsten itip öldürdü

16.05.2019 23:14


Korkunç olay ABD'de yaşandı... Otobüsteki tartışmanın sonu kötü bitti. Yaşlı adamla tartışan kadın, otobüsten inmek üzereyken adamı itti. Yaşlı adam yüz üzeri düşerek kaldırıma başını çarptı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti. Korkun olay üzerine ABD polisi kadın yolcuyu gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları