ABD'de yaşlı adamı otobüsten itip öldürdü

Korkunç olay ABD'de yaşandı... Otobüsteki tartışmanın sonu kötü bitti. Yaşlı adamla tartışan kadın, otobüsten inmek üzereyken adamı itti. Yaşlı adam yüz üzeri düşerek kaldırıma başını çarptı. Hastaneye kaldırılan adam hayatını kaybetti. Korkun olay üzerine ABD polisi kadın yolcuyu gözaltına alırken olayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.
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