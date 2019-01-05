ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Torrance kentindeki bovling salonunda silahlı saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi.
ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu05 Ocak 2019, Cumartesi
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