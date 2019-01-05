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ABD'de silahlı saldırı! Çok sayıda kişi vuruldu

05 Ocak 2019, Cumartesi

ABD'nin Kaliforniya eyaletinde yer alan Torrance kentindeki bovling salonunda silahlı saldırı gerçekleştiği ve çok sayıda kişinin vurulduğu belirtildi.


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