Haberler Web TV ABD'de polis katliamı! Hamile kadına kurşun yağdırdılar

ABD'de polis katliamı! Hamile kadına kurşun yağdırdılar

14.05.2019 16:51

ABD’de bir polis memuru, gözaltına almaya çalıştığı kadına şok tabancası ile müdahale etti. Kadın, polise direndiği sırada ‘hamile’ olduğunu söyledi ancak polis, şok tabancasını alan kadını kurşun yağmuruna tuttu. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları