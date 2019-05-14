ABD'de polis katliamı! Hamile kadına kurşun yağdırdılar 14.05.2019 16:51

ABD’de bir polis memuru, gözaltına almaya çalıştığı kadına şok tabancası ile müdahale etti. Kadın, polise direndiği sırada ‘hamile’ olduğunu söyledi ancak polis, şok tabancasını alan kadını kurşun yağmuruna tuttu. Kadın olay yerinde hayatını kaybetti.