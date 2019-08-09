Haberler Web TV ABD’de pizzasını paylaşan tek kişi Türk çıktı!

ABD’de pizzasını paylaşan tek kişi Türk çıktı!

09.08.2019 11:01

YouTuber Hayrettin’in, “ABD’de aç kalmak” adlı sosyal deneyi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Yemek yiyen insanların yanına giderek aç olduğunu söyleyen ve bir dilim pizza rica eden Hayrettin, bir kişi hariç herkesten hayır cevabı aldı. Hayrettin ile yemeğini paylaşan tek kişi bir evsiz oldu ve o evsiz kişi de Türk çıktı! İşte insanın tüylerini diken diken eden o anlar…


YORUMLAR

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
Haber Videoları