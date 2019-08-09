YouTuber Hayrettin’in, “ABD’de aç kalmak” adlı sosyal deneyi sosyal medyada en çok konuşulanlar arasında yer aldı. Yemek yiyen insanların yanına giderek aç olduğunu söyleyen ve bir dilim pizza rica eden Hayrettin, bir kişi hariç herkesten hayır cevabı aldı. Hayrettin ile yemeğini paylaşan tek kişi bir evsiz oldu ve o evsiz kişi de Türk çıktı! İşte insanın tüylerini diken diken eden o anlar…
ABD’de pizzasını paylaşan tek kişi Türk çıktı!09.08.2019 11:01
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