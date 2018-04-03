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ABD'de Müslüman kadına alçak saldırı

02 Nisan 2018, Pazartesi

ABD'nin Michigan eyaletinde 57 yaşındaki John Deliz, hastanede bekleyen 19 yaşındaki Müslüman bir kadına böyle saldırdı. Saldırgan her zaman olduğu gibi Müslüman olmayınca 'meczup' ilan edildi. İşte o anlar...

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