ABD'de Müslüman kadına alçak saldırı 02 Nisan 2018, Pazartesi

ABD'nin Michigan eyaletinde 57 yaşındaki John Deliz, hastanede bekleyen 19 yaşındaki Müslüman bir kadına böyle saldırdı. Saldırgan her zaman olduğu gibi Müslüman olmayınca 'meczup' ilan edildi. İşte o anlar...