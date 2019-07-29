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ABD'de Müslüman adamın katil zanlıları için 32 bin dolarlık ödül konuldu

29.07.2019 21:47

ABD’de Baltimore polisi, 59 yaşındaki Müslüman adamı sokak ortasında öldüren 3 genci arıyor. Polis, zanlıların yakalanması için 32 bin dolar ödül koydu.


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