ABD'de maç izleme partisine silahlı saldırı: Ölü ve yaralılar var! 18.11.2019 10:31

ABD’de bir futbol maçı izleme partisine silahlı saldırı düzenledi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 4 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Saldırının nedeni hakkında da resmi bir açıklama yok.

ABD'nin California eyaletinnin Fresno kentinde bir evin arka bahçesinde düzenlenen maç izleme partisine silahlı saldırı düzenlendi. Açılan ateş sonucu 4 kişi hayatını kaybetti, 6 kişi de yaralandı.

Evde parti sırasında 35 kişi olduğu belirtildi. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, olayla ilgili henüz gözaltına alınan olmadı.

Saldırının nedeni hakkında da resmi bir açıklama yok.