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ABD'de lisede rezalet!

19 Aralık 2018, Çarşamba

ABD'nin Pittsburg kentinde bir lisenin tuvaletinde ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli Şeyma hastanelik oldu.


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