ABD'nin Pittsburg kentinde bir lisenin tuvaletinde ırkçı saldırıya uğrayan Suriyeli Şeyma hastanelik oldu.
ABD'de lisede rezalet!19 Aralık 2018, Çarşamba
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