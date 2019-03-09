ABD’de küçük uçak göle düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

ABD’de çift motorlu bir uçak göle düştü. Uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.
ABD’de küçük uçak göle düştü: 5 kişi hayatını kaybetti09.03.2019 12:40
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