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ABD’de küçük uçak göle düştü: 5 kişi hayatını kaybetti

09.03.2019 12:40

ABD’de çift motorlu bir uçak göle düştü. Uçakta bulunan 5 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.


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